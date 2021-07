Amazon annuncia una importante campagna sconti per quanto riguarda Amazon Warehouse e non solo. Infatti, dalle ore 00:00 del 23 luglio, fino alle ore 23:59 del 29 luglio, tutti i clienti potranno sfruttare il 30% di sconto sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto e vederlo applicato automaticamente al carrello in fase di acquisto.

Quante occasioni sul Warehouse e non solo

Amazon Warehouse, nel caso non lo sapeste, è il programma dell’usato che vi offre la possibilità di acquistare merce anche in condizioni pari al nuovo grazie a etichette chiare e ben comprensibili circa la lo stato della merce acquistata.

Scopri tutte i prodotti in sconto sul Warehouse

Le occasioni di risparmio non finiscono mica qui! A partire da oggi e fino al 30 settembre, il colosso dell’eCommerce svela l’iniziativa “Pronti per la scuola” con migliaia di prodotti tra zaini, astucci, dispositivi per la didattica a distanza e molto altro con offerte da non perdere.

Scopri tutti i prodotti per tornare a scuola

Infine, per gli amanti delle serie TV e del cinema in generale, dal 14 luglio al 4 agosto, STARZPLAY è disponibile a 1,99 euro al mese per 6 mesi per i soli clienti Amazon Prime. Scaduto il periodo dell’offerta, STARZPLAY continuerà a essere disponibile al costo di 4,99 euro al mese.

Sfrutta l’offerta per STARZPLAY su Amazon Prime Video