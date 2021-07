Fra una settimana esatta, il giorno 29 luglio, Huawei finalmente svelerà al mondo il tanto atteso – e chiacchierato, oltre che protagonista di un fiume infinito di rumor e leak – Huawei P50. In queste ore una importante notizia riportata da un portavoce della compagnia in Finlandia, svela che la famiglia di smartphone di fascia alta non sarà esclusiva della Cina ma verrà lanciato in tutto il mondo.

Huawei P50 sarà un device internazionale

La presentazione di Huawei P50 svolge un ruolo fondamentale per la strategia di Huawei per il post-ban degli USA. Il colosso cinese è ormai lontano dalla posizione di assoluto prestigio nello scacchiere internazionale dei più importanti produttori di smartphone al mondo, ormai caduto nell’ombra di realtà in tremenda espansione come Xiaomi e OPPO, con quest’ultima al numero due della classifica mondiale dei produttori di smartphone davanti a Apple.

Un breve video teaser pubblicato nei giorni scorsi conferma che lo smartphone Huawei monterà ancora una volte lente realizzate in collaborazione con Leica, con un sensore periscopico da 125 mm con apertura f/3.4. C’è ancora un po’ di confusione per quanto riguarda invece i processori: si continua a parlare della possibilità di utilizzare una particolare versione di Qualcomm Snapdragon 888 con modem 4G, ma si vocifera anche di alcuni modelli con il SoC Kirin 9000.

In attesa del lancio previsto per il 29 luglio, vi continueremo a fornire ulteriori informazioni su Huawei P50 non appena ci sarà modo.