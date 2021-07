L’ultimo rapporto di Adobe sulle emoji sottolinea come queste simpatiche faccine siano ormai utilizzate in qualsiasi contesto, dal più al meno informale, e spesso permettono di esprimere concetti ed emozioni che vanno al di là delle semplici parole.

Quante novità in arrivo su Messenger

Facebook, come social network più importante al mondo, è ben conscio di quanto sia importante offrire pieno supporto alle emoji in lungo e in largo, come ad esempio nelle chat private e di gruppo su Facebook Messenger. Una metrica interna svela che ogni giorno su Facebook Messenger vengono inviate qualcosa come 2.4 miliardi di emoji, motivo per cui il team dell’applicazione di chat è sempre impegnato a implementare nuovi modi per rendere più semplice l’utilizzo delle stesse.

A tal proposito il colosso di Mark Zuckerberg annuncia tre importanti novità per le chat di Messenger:

la barra di ricerca delle emoji;

il pannello con le reazioni recenti;

nuovi temi per le chat.

Andando con ordine, Facebook spiega quanto sia importante “trovare rapidamente la tua emoji preferita“: per tale motivo l’arrivo della barra di ricerca delle emoji offre un modo rapido e indolore per cercare la giusta emoji da condividere in chat per esprimere il proprio stato d’animo. Il pannello con le reazioni recenti si muove lungo lo stesso asse: tutte le reazioni recenti più utilizzate sono sempre a portata di tap in un apposito pannello. Per quanto riguarda i nuovi temi, infine, gli amanti di Space Jam potranno colorare le proprie chat di Facebook Messenger e Instagram con i protagonisti del simpatico film di animazione.

Tutte queste novità sono da subito in rollout in tutto il mondo su tutti i dispositivi supportati, pertanto vi consigliamo di controllare l’eventuale presenza di un aggiornamento di Facebook Messenger tramite il badge del Play Store sottostante.