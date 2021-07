Mancava solamente lei all’appello fra le applicazioni top di Google, ma da questa sera può vantarsi di esserci: adesso anche Android Auto possiede un bel programma beta attraverso il Google Play Store, come molte delle sue sorelle.

Programma beta per Android Auto

Ebbene sì, finalmente è possibile provare in anteprima le funzioni in fase sperimentale che Google ha intenzione di integrare all’interno dell’applicazione di Android Auto utilizzando il programma beta, quindi ufficiale, del Google Play Store.

Entrarne a far parte è piuttosto semplice e richiede la pressione di un tasto, proprio come per i programmi beta delle altre applicazioni: è sufficiente cliccare questo link e poi premere sul tastino in basso a destra Diventa un tester; stesso percorso nel caso ci fosse la volontà di cancellarsi, con l’unica differenza nel nome del tastino da premere che in questo caso è Esci dal programma (il tutto è possibile anche dall’applicazione del Google Play Store).

Semplice e veloce, anche perché l’installazione degli aggiornamenti e delle versioni specifiche avviene in automatico attraverso il Google Play Store, per cui non c’è bisogno di smanettare con apk qua e là. Allora, siete pronti a scoprire le nuove funzionalità di Android Auto in anteprima?