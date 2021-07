I creatori di contenuti indipendenti hanno vari modi per rendere proficuo il loro lavoro e YouTube ne è un classico esempio: sono tanti, infatti, i video di questi creator che sono ospitati dalla piattaforma del colosso di Mountain View.

Nel corso degli anni il team di Google ha studiato varie soluzioni per rendere YouTube più interessante per i creatori di contenuti, come ad esempio la possibilità di chiedere ai propri fan un contributo durante i live streaming con Super Chats e Super Stickers.

YouTube con Super Thanks va incontro ai creatori di contenuti

Ebbene, così come apprendiamo da Google, il colosso di Mountain View sta introducendo un sistema simile per i video on demand con Super Thanks (Super Grazie).

Gli spettatori inizieranno a vedere un nuovo pulsante Grazie nel carosello sotto la barra del titolo e i creatori di contenuti avranno la possibilità di impostare fino a quattro possibili contributi tra 2 dollari e 50 dollari (o i loro equivalenti locali) e i fan potranno anche lasciare un commento prima di pagare tramite l’interfaccia di Google.

Una volta effettuato il pagamento, gli spettatori visualizzeranno un’animazione di ringraziamento e il commento sarà pubblicato insieme a un tag che mostra la cifra che è stata donata.

Ai creatori di contenuti rimarrà il 70% delle somme ricevute mentre la restante parte spetterà alla piattaforma e all’App Store per le transazioni in-app di iOS (le commissioni sono le medesime applicate per Super Chats e Super Stickers).

Super Thanks è ancora in versione beta ma con l’espansione annunciata in queste ore diventa disponibile per migliaia di creatori di contenuti e i relativi spettatori in 68 Paesi (tra i quali vi è anche l’Italia) su computer desktop e dispositivi mobile (sia Android che iOS).

Per ulteriori informazioni su questa nuova funzionalità lanciata dal colosso di Mountain View vi rimandiamo alla relativa pagina di supporto.