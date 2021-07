Ancora poche ore e potremo finalmente mettere gli occhi su OnePlus Nord 2 5G, il nuovo smartphone di fascia media del produttore. La presentazione ufficiale è prevista per domani, 22 luglio 2021, e ovviamente noi non ce la lasceremo sfuggire e la commenteremo in diretta con la nostra live su YouTube e Twitch.

Seguite con noi la presentazione di OnePlus Nord 2 5G su YouTube e Twitch

OnePlus Nord 2 5G è stato protagonista di settimane e settimane di indiscrezioni, che piano piano hanno svelato praticamente ogni aspetto dello smartphone, dalle presunte specifiche tecniche (confermate in parte dalla stessa casa cinese) al design e alle funzionalità. Ora però è arrivato il momento dell’ufficialità: l’evento di presentazione prenderà il via domani, 22 luglio 2021, alle ore 16:00 italiane.

Lo smartphone è un aggiornamento completo rispetto al modello precedente, svelato nel luglio 2020: troviamo diverse specifiche degne di uno smartphone di fascia alta, come il chipset MediaTek Dimensity 1200-AI, la fotocamera principale da 50 MP, con sensore IMX 766 e OIS della serie OnePlus 9 e una serie di funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale.

Se volete sapere tutto su OnePlus Nord 2 5G vi consigliamo di seguire con noi la presentazione ufficiale: saremo live su YouTube e sul nostro canale Twitch a partire dalle 15:50 di domani, 22 luglio 2021, per non perderci neanche un dettaglio del nuovo smartphone Android.

in copertina OnePlus Nord CE

Potrebbe interessarti: recensione OnePlus NORD CE 5G