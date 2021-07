Fino a oggi era necessario uscire dall’app Instagram per comprendere i testi in una lingua sconosciuta presenti nelle storie, ma ora il social delle foto ha introdotto una nuova funzionalità che tradurrà qualsiasi testo in lingua straniera visualizzato nelle storie.

Instagram traduce i testi delle storie in più di 90 lingue

Quando Instagram rileva che l’utente sta visualizzando una storia in un’altra lingua, l’app mostra l’opzione “Visualizza traduzione” nella parte in alto a sinistra dell’interfaccia, appena sotto il nome dell’account. Toccando l’opzione il testo verrà visualizzato nella lingua predefinita dell’utente.

La funzione è in grado di tradurre il testo delle storie di Instagram tra più di 90 lingue, ma al momento non funziona con l’audio. Si tratta comunque di un passo avanti per rendere Instagram il più inclusivo possibile.

Le persone possono anche sfruttare la funzione di sottotitolazione automatica recentemente introdotta dal social per aggirare l’attuale limitazione della traduzione.

La nuova funzionalità che tradurrà qualsiasi testo in lingua straniera visualizzato nelle storie è ora disponibile per gli utenti di tutto il mondo, quindi è sufficiente aggiornare l’app Instagram per poterla utilizzare da subito.

