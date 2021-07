Il tab Esplora di Instagram è forse una delle sezioni più importanti dell’applicazione, il centro nevralgico tramite cui milioni di utenti ogni giorno scoprono nuovi contenuti multimediali e profili da seguire. Per migliorare la fruizione del tab Esplora ed evitare di entrare in contatto con post, video o Storie potenzialmente non in linea con i propri gusti, l’azienda annuncia l’arrivo della funzione Controllo dei contenuti sensibili.

Contenuti ideali per ogni livello di sensibilità

L’obiettivo principe di questa funzionalità è offrire ad ogni utente piena libertà di scelta sulla quantità di contenuti sensibili mostrati all’interno del tab Esplora. Infatti, accedendo all’interno del pannello Impostazioni > Account > Controllo dei contenuti sensibili, ogni utente si troverà dinnanzi alla possibilità di scegliere tra:

limita (predefinita) – per vedere alcuni video e foto che potrebbero essere fastidiosi o offensivi;

limita ancora di più – per vedere meno foto e video che potrebbero essere fastidiose o offensive.

La speranza, come sottolinea la compagnia nella nota di annuncio, è di “darti più scelta in modo da far funzionare meglio Instagram per te“. Controllo dei contenuti sensibili è disponibile fin da subito anche nel nostro Paese, ma vi consigliamo di scaricare l’ultima versione dell’applicazione per essere sicuri di poterla utilizzare.

Scarica Instagram



Potrebbe interessarti anche: segui TuttoAndroid su Instagram