L’Assistenza di Iliad ha cambiato volto sul sito ufficiale: ecco le novità

Nelle scorse settimane, Iliad ha deciso di dare una bella rinfrescata alla sezione dedicata all’Assistenza del proprio sito web, andando a rinnovarne la veste grafica e anche l’URL.

Negli ultimi tempi abbiamo parlato di operatori telefonici per fornirvi un quadro generale dell’andamento del mercato e delle portabilità. Di Iliad, in particolare, abbiamo visto la crescita della rete di SIMBOX e punti Express, ma anche la nuova e interessante offerta online.

Assistenza Iliad: come cambiano grafica e URL

Rimanendo in Rete, nel mese di luglio Iliad ha rinnovato la pagina Assistenza del sito ufficiale sotto un duplice profilo: l’URL per raggiungerla e la veste grafica della pagina stessa.

Nuovo URL

Per quanto riguarda l’URL, mentre in precedenza occorreva cercare iliad.it/assistenza, adesso la sezione Assistenza del sito Iliad è raggiungibile all’indirizzo assistenza.iliad.it.

Naturalmente, è sempre possibile aprire la stessa pagina – che reca l’intestazione “Assistenza iliad mobile” – partendo dalla home page del sito dell’operatore: nella versione desktop, è sufficiente cliccare sul relativo collegamento in alto a destra; nella versione mobile, è necessario aprire il menù ad hamburger in alto a sinistra.

Tanto nell’URL quanto nel nome della pagina compare la dicitura “mobile”, che servirà a distinguere questa sezione dell’Assistenza da quella dedicata alla telefonia fissa quando finalmente Iliad vi entrerà.

Come cambia la grafica

Nel contesto di questo rinnovamento, Iliad ha deciso di donare una veste grafica più moderna alla sezione Assistenza del proprio sito web.

All’apertura della pagina, l’animazione di caricamento mostra il logo Iliad animato su sfondo bianco. Una volta aperta, la pagina accoglie il cliente con la dicitura “Ciao! Come possiamo aiutarti?“, seguita subito sotto da una barra di ricerca.

Scorrendo la pagina si trovano:

la sezione “ La tua offerta “, che raggruppa i sottomenù “Registrazione e attivazione”, “Configura il tuo telefono”, “Offerta, ricarica e consumi” e “Smartphone, opzioni e servizi”;

“, che raggruppa i sottomenù “Registrazione e attivazione”, “Configura il tuo telefono”, “Offerta, ricarica e consumi” e “Smartphone, opzioni e servizi”; la sezione “ Link utili “, che comprende “Primi passi”, “Ricarica”, “Modulistica” e “FAQ”;

“, che comprende “Primi passi”, “Ricarica”, “Modulistica” e “FAQ”; la sezione “Scopri di più” con “Le app iliad” attualmente disponibili sugli store di applicazioni, ovvero: “Portabilità Seriale SIM”, “Mobile Config”, “Segreteria Visiva Iliad”. Per la gestione dell’offerta e quant’altro, non esiste un’app ufficiale: come ricordato in fondo alla pagina, occorre usare la web app, con la possibilità di creare un collegamento sulla home tramite Google Chrome o Safari.

In aggiunta a questo, presto verrà attivato un servizio di assistenza via chat dedicato ai clienti non udenti.

