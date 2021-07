Continua l’offerta di Amazon volta a promuovere il suo servizio dedicato alle foto, offrendo la possibilità di ottenere un buono sconto da utilizzare per i prossimi acquisti sulla sua piattaforma di e-commerce.

L’offerta promozionale è valida dalle ore 00:01 del 1 luglio 2021 alle ore 23:59 del 31 luglio 2021, ma si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale, i quali riceveranno un credito promozionale di 8 euro da utilizzare su www.amazon.it.

Amazon Photos vi regala un buono sconto da 8 euro

I Clienti idonei riceveranno una mail di conferma da Amazon e le istruzioni su come utilizzare il buono sconto entro 7 giorni dal caricamento di almeno una foto tramite l’app Amazon Photos.

È importante tenere presente che il codice promozionale potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it, inoltre non potrà essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

L’offerta è limitata a un solo ordine per ciascun account e non è cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti, inoltre è valida su un ordine del valore di almeno 25 euro al netto delle spese di spedizione e dei costi accessori che non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Per approfittare dell’offerta è sufficiente scaricare l’applicazione Amazon Photos tramite link diretto, link al Google Play Store, link all’App Store di Apple e attivare il salvataggio automatico per eseguire il backup di foto e video. Tutti i termini e le condizioni dell’offerta Amazon Photos sono disponibili qui.

