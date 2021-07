Torniamo a occuparci di Xiaomi Mi Pad 5, tablet che il colosso cinese lancerà il prossimo mese con l’obiettivo di conquistare una fetta del mercato di fascia medio-alta e provare a competere con la concorrenza sempre più agguerrita.

Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata un’immagine rendering che ci permette di osservare quello che sarà il design del nuovo tablet di Xiaomi e di scoprire alcune delle caratteristiche su cui potrà contare.

Cosa sappiamo di Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi Mi Pad 5 frontalmente presenterà un display LCD da 11 pollici con risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz e cornici ridotte ai minimi termini mentre sul retro, nell’angolo in alto a sinistra, troverà posto una doppia fotocamera con allineamento verticale.

Ad animare il tablet ci sarà un processore Qualcomm Snapdragon 870 mentre in un secondo momento il produttore cinese dovrebbe lanciare anche una variante con CPU Qualcomm Snapdragon 860.

Il modello con Qualcomm Snapdragon 870 potrà contare anche su una fotocamera principale da 48 megapixel, sul supporto alla connettività 5G e su una batteria capace di ricaricarsi via cavo fino a 67 W.

La versione con Qualcomm Snapdragon 860 dovrebbe invece vantare una fotocamera principale da 12 megapixel e una batteria che supporta la ricarica rapida a 22,5 W mentre potrebbe esserci anche una terza variante con CPU Qualcomm Snapdragon 768G.

Stando a quanto è possibile apprendere dall’immagine, inoltre, il display del nuovo tablet di Xiaomi sembra non avere un foro per la fotocamera frontale e ciò suggerisce che potrebbe essere integrata nella cornice superiore.

Xiaomi Mi Pad 5 (in versione “base” e “Pro”) dovrebbe essere lanciato insieme alla serie Xiaomi Mi C11 e gli utenti interessati ai nuovi tablet potranno contare anche su alcuni accessori ufficiali pensati dal produttore cinese per esaltare le loro potenzialità in ambito lavorativo e multimediale.

Ancora un po’ di pazienza e scopriremo a quali prezzi saranno lanciati e in quali Paesi saranno disponibili.