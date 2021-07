Le emoji sono quotidianamente utilizzate per esprimere stati d’animo al di là delle parole scritte, “colorando“, se si può dire, una conversazione che altrimenti apparirebbe quasi asettica. In un sistema in cui il lavoro a distanza e la comunicazione in generale avviene tramite i display degli smartphone e dei computer, molto spesso le emoji permettono di trasferire empatia o delineare perfettamente uno stato d’animo quasi meglio delle parole scritte.

Alcuni consigli su quali emoji utilizzare

Adobe, in merito alle emoji, ha pubblicato il Global Emoji Trend Report 2021 in cui, tra le altre cose, svela anche quali sono le emoji da utilizzare mentre si flirta. Secondo un sondaggio che ha interessato 7000 partecipanti provenienti dagli USA, Inghilterra, Germania, Francia, Giappone, Australia e Corea del Sud, le emoji meno ideali da utilizzare in questi particolari contesti sono quelli della melanzana e la pesca. In questo caso è bene volgere il proprio sguardo su altre emoji che esprimono meglio il concetto di amore in modo da non apparire fuori contesto.

Più di due terzi delle persone interessate dal sondaggio hanno sottolineato che le persone che utilizzano le emoji appaiono più “simpatiche, alla mano e tranquille“. In generale, le emoji più utilizzate a livello globale sono:

😂

👍

❤️

😘

😢

