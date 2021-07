Xiaomi, dopo avere avviato i test della MIUI con Android 12 per la serie Mi 11, Mi 10 e Mi 10T, in queste ore avvia il rilascio della MIUI 12.5 beta per gli smartphone Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10S.

Novità aggiornamento MIUI 12.5

L’aggiornamento della MIUI, come viene indicato dalla stessa compagnia in questo tweet, è già in fase di rollout per tutti gli utenti residente in India e rende operative alcune delle novità più importanti della MIUI 12.5 come ad esempio i super wallpaper, la nuova applicazione per scrivere le note, il nuovo pannello della privacy e molto altro.

Come aggiornare Redmi Note 10 Pro Max e Note 10S

Come avrete sicuramente già capito la versione beta della MIUI 12.5 è attualmente disponibile in OTA solo per chi possiede un account Mi autorizzato, ma fortunatamente è possibile effettuare il flash della ROM utilizzando una custom recovery come ad esempio la TWRP.

Se vi sentite a proprio agio a utilizzare questo sistema e volete provare le novità della MIUI 12.5 prima del suo arrivo anche nel nostro Paese, potete scaricare l’immagine di sistema dai seguenti link:

In copertina Redmi Note 10 Pro

