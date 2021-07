Ormai è chiaro, il futuro prossimo ci riserverà molti device foldable di tanti marchi diversi e un rumor in questi giorni ha svelato che probabilmente sarà Samsung a fornire i display per questi smartphone. Ci si aspetta pieghevoli da Xiaomi, Google, Oppo e la stessa Samsung, tutti equipaggiati con i migliori display che al momento la casa sudcoreana è in grado di produrre.

Questo è quanto è stato rivelato Ross Young, una voce davvero importante nell’ambito dei rumor riguardanti i display in generale. In particolare Young si riferisce a display ovviamente OLED e dotati di tecnologia LTPO che permette di gestire il refresh rate del pannello da 1 a 120 Hz. La maggior parte di questi prossimi dispositivi sarà dotato anche di copertura UTG, ovvero Ultra Thin Glass, che permette ai produttori di fornire una protezione decisamente maggiore al pannello.

Fin’ora solo Samsung aveva fatto utilizzo di questa tecnologia ma grazie all’ottimizzazione dei processi produttivi e all’estensione della produzione ad altri partner (Gorilla), l’azienda sudcoreana è in grado di vendere anche questa parte del display agli altri OEM. Questa tecnologia, oltre che una migliore protezione, offre anche una sensazione di qualità e solidità all’utente che non poteva essere lontanamente raggiunta con la tecnologia precedente, che si basava su un tipo particolare di plastica.

I primi device foldable dotati dei nuovi display dovrebbero essere, come prevedibile, Samsung Galaxy ZFold 3 e ZFlip 3, con l’annuncio probabilmente fissato all’11 agosto. Degli altri dispositivi, Pixel Fold e i pieghevoli di Xiaomi, Oppo e Vivo, non si sa granchè, se non che probabilmente il prossimo Mi Mix Fold avrà soltanto il nuovo display come elemento distintivo dalla prima versione. Probabilmente tutti i device tranne Z Flip3 avranno un form factor simile a quello di Z Fold3, lasciando il primo senza rivali diretti.

Nella fattispecie le misure dei display dovrebbero essere:

6.7″ Samsung Galaxy Z Flip 3

7.55″ Samsung Galaxy Z Fold 3

7.57″ Google Pixel Fold

7.11″ Oppo foldable

8.1″ nuovo Xiaomi Mi Mix Fold

8.2″ Vivo foldable

Il prossimo foldable di Google è atteso durante il quarto trimestre di quest’anno, pur essendo rumoreggiato già dal 2019. Ora i rumor si sono fatti più insistenti, grazie anche a un documento leakato di Android in cui si menzionava un device dal nome in codice “passport”. Intanto Ice Universe, altro leaker molto importante, ha affermato che è possibile che Samsung abbia tralasciato un po’ le performance della fotocamera rispetto ai rivali, a favore dell’ottimizzazione del display, riferendosi sempre ai prossimi due foldable della casa sudcoreana.