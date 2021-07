All’inizio di questo mese abbiamo avuto la possibilità di scoprire in anteprima le novità pensate dal team di Google per la nuova versione del Play Store dedicata ai dispositivi Wear OS e nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato in via ufficiale il rilascio dell’aggiornamento che la introduce.

Cosa cambia con il nuovo Google Play Store per Wear OS

Innanzitutto il team di Google ci tiene a mettere in evidenza che è stato migliorato il sistema di ricerca nel Google Play Store dallo smartphone: sarà sufficiente sfruttare i nuovi filtri “Watch” o “Watch faces” per restringere la ricerca alle app e ai quadranti. Inoltre, navigando nello store sarà possibile sfruttare i tanti consigli che saranno mostrati nelle pagine delle categorie “Wear OS” e “Watch Faces for Wear OS”.

E, una volta trovata l’app desiderata, è possibile installarla in remoto sul proprio orologio direttamente dal Google Play Store dello smartphone, essendo sufficiente toccare il tasto “Installa” per iniziare a scaricarla sul device Wear OS (quelli compatibili sono preselezionati per impostazione predefinita e possono essere visualizzati toccando la freccia a destra del pulsante “Installa”).

Ma l’esperienza offerta dal Google Play Store cambia anche sugli smartwatch e ciò attraverso una nuova interfaccia grafica ispirata a Material You, ossia il linguaggio di design introdotto dal colosso di Mountain View con Android 12, l’attesa prossima versione del sistema operativo mobile dell’azienda.

Così come ci spiega il team di Google, il nuovo design rende più semplice la navigazione tra le varie app e mette in evidenza le informazioni più importanti attraverso comode schede, migliorando anche il sistema degli acquisti in-app (che per il suo completamento richiede l’utilizzo dello smartphone).

La nuova versione del Google Play Store sarà messa a disposizione di tutti gli utenti Android e Wear OS (versione 2.X o superiore) nel corso delle prossime settimane.

Leggi anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS