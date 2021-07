A fine giugno avevamo scoperto che Google stava lavorando a un nuovo widget annidato dietro un flag di Google Chrome. In queste ore, come svela il team di 9to5google, il team del colosso di Mountain View ha inserito una serie di cambiamenti al codice che fanno riferimento alla possibilità di aggiungere il widget “Dino Run” – il famoso gioco del dinosauro di Google Chrome in modalità offline – sulla homescreen del proprio smartphone Android.

Dino Run è pronto per sbarcare su Android

Anche in questo caso, come per i primi indizi scovati il mese scorso, Dino Widget è annidato all’interno del pannello chrome://flags e può essere attivato tramite il codice #enable-dino-widget-android. Il pannello di Dino Run recita “Quando attivato, il widget Dino sarà disponibile per essere aggiunto alla homescreen.”

L’immagine soprastante svela che, una volta aggiunto alla homescreen, permette all’utente di raggiungere la pagina chrome://dino e accedere così all’iconico gioco sviluppato dal team di Google Chrome. La nota simpatica del widget è che, in questo modo, è sempre possibile giocare a Dino Run indipendentemente se connessi o meno a Internet.

Sebbene il widget sia più che pronto a livello di codice, sembra che ci vorrà del tempo prima che sarà disponibile nel canale stabile di Google Chrome. Il team di sviluppo deve ancora testarlo per bene su Google Chrome Canary, pertanto è molto probabile che verrà ufficialmente svelato di fianco a Google Chrome 94 atteso per il mese di settembre.