Con le offerte dei saldi estivi i negozi online mettono a disposizione tanti prodotti in sconto, invitando gli utenti a fare acquisti prima di partire per le vacanze. Il successo riscontrato dai pagamenti online, che avvengono soprattutto con PayPal, finisce inevitabilmente per attirare l’attenzione di criminali informatici: andiamo a scoprire i sei suggerimenti di Avira per proteggere il conto PayPal dagli attacchi.

Come proteggere il conto PayPal durante le vacanze estive (e non solo)

Secondo i dati dell’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2020 gli acquisti online hanno visto un vero e proprio boom, con una crescita del 45%. Che si tratti di smartphone, prodotti tech o costumi da bagno, il metodo di pagamento preferito per gli acquisti è PayPal: la propensione all’acquisto è 17 volte maggiore quando su un sito è visibile il logo della piattaforma di pagamento, mentre viene fortemente intaccata quando questa non risulta disponibile (il 67% ha rinunciato non trovando il metodo di pagamento).

“Sebbene PayPal si occupa di proteggere accuratamente la privacy dei clienti e di gestire le transazioni in modo privato e sicuro, gli utenti dovrebbero seguire attentamente alcuni consigli per proteggere il proprio conto”, ha sottolineato Alexander Vukcevic, Direttore di Avira Protection Labs. Scopriamo i sei consigli di Avira per acquisti sempre sicuri:

attivare autenticazione a due fattori (2FA): uno step in più di sicurezza è sempre ben accetto e permette di evitare guai anche nel caso in cui la password risulti compromessa. Per attivarla è sufficiente accedere a PayPal, recarsi nelle impostazioni del conto e poi “Sicurezza > Verifica in due passaggi”; potete utilizzare il codice tramite SMS o applicazione (come Google Authenticator, ad esempio); impostare una password complessa: l’ideale è sceglierne una di almeno 12 caratteri, con caratteri speciali, numeri e un mix di maiuscole e minuscole. Da evitare termini comuni, nomi di membri della famiglia, amici o celebrità; fare attenzione alle email di phishing: nella maggior parte dei casi è relativamente semplice accorgersi delle trappole. Bisogna prestare attenzione al tipo di saluto (il generico “utente PayPal” sarebbe già sospetto), al mittente (i messaggi autentici arrivano dal dominio “@paypal.it“), alla motivazione (solitamente i criminali cercano di creare il panico con “il tuo conto sarà bloccato”), agli allegati (le vere email non ne contengono) e agli indirizzi (quello autentico è https://www.paypal.com/); utilizzare la funzione “resta connesso” il meno possibile: meglio evitare di utilizzare spesso l’opzione per restare connessi e pagare più velocemente; la funzione andrebbe usata solo su un PC privato a cui si accede in modo esclusivo; sullo smartphone si può utilizzare l’impronta digitale; prestare attenzione alla connessione sicura: controllare che siano presenti la sigla https:// e il lucchetto nella barra degli indirizzi del browser; utilizzando una rete pubblica sarebbe il caso di avvalersi di una VPN per evitare problemi; utilizzare una soluzione di sicurezza efficace: un software di sicurezza, soprattutto sul PC, risulta sempre utile per proteggersi da virus e malware.

