Doppio Account di Samsung, riportando parola per parola le caratteristiche della funzione, è una funzione che “consente di accedere a un secondo account nelle vostre applicazioni social preferite.” Questa funzionalità, ormai tipica degli smartphone Galaxy da ormai diversi anni e annidata nel menu Funzioni avanzate della One UI, offre la possibilità di utilizzare account doppi – appunto – per WhatsApp e altre applicazioni supportate.

Samsung sta per correggere il bug

A tal proposito, nell’ultimo periodo, diversi utenti lamentano un grave bug utilizzando Doppio Account con WhatsApp per quanto riguarda l’invio/ricezione di file salvati all’interno della memoria del telefono. Secondo le informazioni condivise dagli utenti, sembra che la versione 2.21.10.16 di WhatsApp (e quelle successive) non permetta di aprire file ricevuti su WhatsApp utilizzando la funzione della One UI.

Fortunatamente, però, com’è possibile apprendere da un messaggio ufficiale inviato dalla compagnia sudcoreana, il team di sviluppo di Samsung sta lavorando a pieno regime per risolvere il bug il prima possibile tramite un apposito aggiornamento software. Fino all’arrivo della patch correttiva, la compagnia consiglia di inviare file aprendoli dall’applicazione Galleria e condividendoli poi attraverso WhatsApp.

Purtroppo Samsung non ha indicato una finestra temporale precisa per quanto riguarda la pubblicazione della patch per correggere il bug, ma è chiaro che si tratta ormai di avere ancora un pizzico di pazienza.

Vi è capitato di incappare nello stesso bug? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

