A pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale, DOOGEE N40 Pro si appresta a fare il suo debutto sui mercati globali con una interessante offerta di lancio, che permetterà ai primi acquirenti di risparmiare una cifra considerevole. Prima di conoscere il prezzo e le modalità di acquisto vediamo di riepilogare in maniera chiare le caratteristiche di questo smartphone, pronto a combattere nella fascia medio-bassa del mercato.

DOOGEE N40 Pro, bello e possibile

Il design classico con uno schermo da 6,52 pollici con notch a goccia, è arricchito da una cover posteriore in simil pelle con un grande inserto rettangolare che include la quadrupla fotocamera posteriore. Nonostante uno spessore non particolarmente esagerato, 9,9 millimetri, DOOGEE N40 Pro riesce ad alloggiare una enorme batteria da 6.380 mAh, supportata da un sistema di ricarica rapida a 24 watt e in grado di garantire un’ottima autonomia.

Sotto alla scocca trova posto un MediaTek Helio P60 con CPU octa core, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere espansa utilizzando microSD fino a 256 GB. È presente un lettore di impronte digitali, integrato nel tasto di accensione/sblocco, per semplificare le operazioni di sblocco in qualsiasi situazione. La grande fotocamera posteriore può contare su quattro sensori, uno principale da 20 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel e due sensori ausiliari da 2 megapixel.

Il prezzo di listino è fissato a 169,99 dollari, circa 144 euro, ma in occasione del debutto su AliExpress, il 26 luglio, i primi 500 acquirenti potranno pagarlo solo 129,99 dollari, circa 110 euro. E non è finita qui visto che i più veloci potranno spendere ancora meno. AliExpress offrirà un coupon da 30 dollari ai primi 50 acquirenti, che spenderanno quindi 99,99 dollari (meno di 85 euro), 150 coupon da 30 dollari e 300 coupon da 10 dollari. Questi sconti validi solo tra il 26 e il 28 luglio, quindi se volete accaparrarvi un DOOGEE N40 Pro a questo prezzo tenetevi pronti.

In occasione del lancio, inoltre, DOOGEE ha preparato un giveaway che mette in palio cinque smartphone N40 Pro e cinque smartwatch CS2 Pro. Per scoprire come partecipare all’estrazione vi invitiamo a consultare la pagina dedicata all’evento, raggiungibile a questo indirizzo.

