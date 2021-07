Dopo averli provati difficilmente riuscirete a farne a meno, visto che riescono a tenere pulite le nostre case anche mentre siamo al lavoro o ci stiamo divertendo. Parliamo degli aspirapolvere robot, compagni validi e sempre più convenienti grazie a numerose offerte che vi permettono di acquistarli a prezzi sempre più concorrenziali.

Oggi ritornano in promozione due modelli yeedi che hanno riscosso un grande successo anche in occasione dell’Amazon Prime Day. Si tratta di un modello base, particolarmente indicato per chi ha animali in casa, e di un modello con navigazione visuale, più evoluto e adatto anche a grandi abitazioni.

yeedi K650 in offerta su Amazon

Partiamo dunque con il modello più economico, yeedi k650, privo di un sistema di navigazione evoluto ma in grado di destreggiarsi senza problemi anche in abitazioni di medie dimensioni grazie a un algoritmo intelligente che ne regola i movimenti. Nonostante abbia una potenza di 2000 Pa la rumorosità raggiunge appena i 56 decibel (in modalità silenziosa), pulendo la casa senza disturbare.

È alto appena 79 millimetri quindi è in grado di infilarsi sotto alla maggior parte di mobili, letti o divani, per una pulizia ancora più profonda della casa. Si controlla tramite l’applicazione da installare sullo smartphone e dispone di un serbatoio dell’acqua, con panno in microfibra, per raccogliere anche l’ultimo granello di sporco e garantire una casa sempre pulita. È ideale per chi ha cani o gatti in casa, grazie alla speciale spazzola che impedisce ai peli di ingarbugliarsi.

Attualmente è in vendita su Amazon a 199,99 euro, ma per i prossimi giorni il prezzo scende a 149,99 euro, davvero niente male. E utilizzando il codice sconto BYVDWQME risparmierete altri 10 euro, per un prezzo finale di 139,99 euro. Se volete conoscere tutti i dettagli su yeedi K650 vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Acquista yeedi k650 su Amazon a 139,99 euro

yeedi 2 hybrid al minimo storico

Se il vostro budget è leggermente più ampio yeedi 2 hybrid è un’ottima soluzione, che va a migliorare il modello k650 aggiungendo la navigazione visuale. Grazie alla telecamera posta sulla parte superiore e alla tecnologia vSLAM il robot saprà con precisione dove si trova, organizzando un percorso chiaro e ben definito.

Con 2.500 Pa di forza aspirante è indicato anche per chi ha animali in casa, con il contenitore dell’acqua e il panno in microfibra pronti a dare il colpo di grazia allo sporco. Elevata l’autonomia grazie alla batteria da 5.200 mAh e nel caso la carica si esaurisse il robot è in grado di tornare alla base, ricaricarsi e riprendere da dove si era interrotto.

Grazie all’applicazione e alla navigazione visuale è possibile pulire solo determinate stanze, stabilire delle aree vietate e dei muri virtuali, oltre a impostare una sequenza di pulizia delle stanze. E i comandi possono essere impartiti attraverso Google Assistant o Amazon Alexa, per un controllo ancora più semplice.

yeedi 2 hybrid è in vendita a 269,99 euro ma per alcuni giorni è in promozione a 229,99 euro. E utilizzando il codice YXQ3BJVO risparmierete altri 15 euro, pagandolo così appena 214,99 euro. Potete scoprire tutti i dettagli del dispositivo nella nostra recensione completa.

Acquista yeedi 2 hybrid su Amazon a 214,99 euro

