I lunghi mesi di lockdown dovuti alla pandemia di Coronavirus ci hanno insegnato, tra le altre cose, quanto sia importante avere a portata di mano applicazioni solide e user friendly per restare in contatto con amici, parenti e colleghi di lavoro.

Ecco la nuova homescreen per Google Duo

Google, dal canto suo, può contare su due pilastri del calibro di Google Meet e Google Duo e, a tal proposito, il colosso di Mountain View sta lavorando per semplificare e migliorare la homescreen di Google Duo. In base ad un post pubblicato negli scorsi giorni sul forum ufficiale, scopriamo come il team abbia fatto tesoro degli innumerevoli feedback ricevuti per migliorare la homescreen dell’applicazione. Nel corso delle prossime settimane, infatti, sempre più utenti entreranno in contatto con il nuovo tasto di chiamata che permetterà di:

avviare una chiamata su Google Duo;

creare un gruppo;

accedere alla lista dei contatti e i gruppi;

chiamare i dispositivi “Home”, ovvero gli altri smart screen disponibili in casa.

Un utente, come svela Mishaal Rahman su Twitter, ha già ricevuto la nuova homescreen di Google Duo in cui è ben visibile il nuovo tasto di chiamata in basso a destra della UI. Se utilizzate molto Google Duo per restare in contatto con amici/parenti/colleghi, dovreste ricevere l’update nel corso dei prossimi giorni.

Vi consigliamo di mantenere l’app sempre aggiornata tramite il badge del Play Store sottostante.

Download Google Duo