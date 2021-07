Oggi è lunedì e anche questa settimana accogliamo le tante offerte degli Imperdibili eBay su smartphone e tablet Android. Gli sconti che stiamo per vedere sono validi da oggi, 19 luglio, fino alle 7:59 del 26 luglio, salvo esaurimento scorte da parte dei venditori.

Le migliori offerte eBay della settimana (19-26 luglio 2021)

Le offerte eBay toccano tanti smartphone Android e giusto un paio di tablet: per i primi abbiamo sconti per tutte le fasce di prezzo, con dispositivi di fascia alta, media e bassa di vari produttori, quindi c’è l’imbarazzo della scelta. Senza ulteriori indugi scopriamo le migliori proposte della settimana.

Offerte smartphone Android eBay

Offerte tablet Android eBay

Queste erano dunque le migliori offerte eBay su smartphone e tablet Android per quanto riguarda questa settimana di Imperdibili. Se volete consultarle tutte non vi resta altro da fare che seguire il link qui in basso.

Potrebbe interessarti: Samsung Galaxy S21 vs Xiaomi Mi 11 5G