Sembra incredibile, considerato di chi stiamo parlando, eppure è tutto vero: è arrivata la possibilità di aggiungere nuovi partecipanti alle chiamate di gruppo in corso di WhatsApp, dopo mesi e mesi di estenuante attesa.

Novità per le chiamate di gruppo di WhatsApp

La novità è stata annunciata da WhatsApp stessa, o da Facebook se preferite, con un piccolo comunicato sui social, dove ha condiviso anche delle immagini e un video dimostrativo che la mostrano in azione e nei dettagli così da conoscerla per filo e per segno; il video, inoltra, la spiega e illustra come aggiungere nuovi partecipanti a una chiamata in corso:

La novità, fa sapere WhatsApp, è in roll out da questa sera e sarà disponibile per tutti gli utenti gradualmente entro qualche giorno direttamente con un aggiornamento da scaricare dal Google Play Store, per cui non ci sarà bisogno di smanettare con apk e procedure particolari.