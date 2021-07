L’app Calendario di Samsung sta ricevendo un nuovo aggiornamento che aggiunge ulteriori opzioni di personalizzazione, miglioramenti delle funzionalità e modifiche minori all’interfaccia utente.

Samsung Calendar si aggiorna: ecco le novità

La nuova versione 12.2.04.8000 di Samsung Calendar aggiunge un pulsante che consente di partecipare a eventi come le videochiamate di Google Meet, mentre il pulsante per la ricerca passa dal menu contestuale alla schermata principale, a destra tra la S Pen esistente e i controlli della data corrente.

Il registro delle modifiche riporta anche alcuni miglioramenti alla gestione del calendario e il supporto per una dozzina di opzioni di colore anziché sei.

Gli utenti di smartphone e tablet della famiglia Galaxy possono scaricare l’ultima versione di Calendar dal Galaxy Store accedendo alla sezione “Aggiornamenti” nel menu laterale, oppure accedere alla schermata delle impostazioni del Calendario e aggiornare l’app dalla sezione “Informazioni sul calendario”.

La nuova versione 12.2.04.8000 di Samsung Calendar è già pronta per il download dal Galaxy Store, ma attualmente non è ancora disponibile in tutte le regioni, tuttavia l’Europa sembra avere la priorità, quindi dovrebbe raggiungere i vostri dispositivi a breve.

