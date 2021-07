Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale di OnePlus Nord 2 5G, in programma per giovedì 22 luglio, e in Rete continuano a diffondersi senza sosta anticipazioni sulle sue principali caratteristiche, accompagnate da immagini rendering che ci svelano il suo aspetto.

E così nelle scorse ore Ishan Agarwal ha pubblicato nuove immagini rendering che ci mostrano lo smartphone da tutte le angolazioni e due delle colorazioni che il produttore cinese dovrebbe rendere disponibili al lancio.

Nuove immagini rendering ci mostrano OnePlus Nord 2 5G

Dal punto di vista del design, OnePlus Nord 2 dovrebbe presentare frontalmente un ampio display con cornici attorno allo schermo contenute e un foro nell’angolo in alto a sinistra per fare spazio alla fotocamera per i selfie.

Sulla parte posteriore, invece, il nuovo smartphone di fascia media di OnePlus dovrebbe presentare una tripla fotocamera con allineamento verticale (due sensori più grandi e un terzo più piccolo in basso, accanto al flah LED), posizionata nell’angolo in alto a destra e con un modulo che nel complesso ricorda quello di OnePlus 9.

A dire del leaker, le due colorazioni mostrate in queste immagini saranno lanciate sul mercato con i nomi di Grey Sierra e Blue Haze.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di OnePlus Nord 2 5G non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore MediaTek Dimensity 1200-AI, 8 GB e 12 GB di RAM con rispettivamente 128 GB e 256 GB di memoria integrata, una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65 W) e OxygenOS 11.3 basato su Android 11.

Per quanto riguarda il comparto imaging, infine, lo smartphone dovrebbe vantare frontalmente un sensore Sony IMX616 da 32 megapixel e, posteriormente, un sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, accompagnato da uno ultra grandangolare da 8 megapixel e da uno monocromatico da 2 megapixel.

Appuntamento a giovedì per la presentazione ufficiale.

