Poiché le app di Google sono proprietarie, molti sviluppatori di ROM personalizzate non le includono nelle loro build, quindi è necessario installare dei pacchetti di app Google creati dalla comunità noti come “GApps”.

Uno dei pacchetti GApps più popolari su XDA è OpenGApps e ora il team di volontari dietro questo progetto di modding offre pacchetti di app Google compatibili con le ROM personalizzate Android 11.

OpenGApps rilascia i primi pacchetti per le ROM personalizzate Android 11

Attualmente sono disponibili solo le varianti “nano” e “pico” per tutte e quattro le architetture supportate (ARM, ARM64, x86 e x86_64). Questi pacchetti sono di dimensioni più piccole perché contengono solo il minimo necessario per far funzionare Google Play Store, Google Play Services e altri servizi chiave di Google.

Il team OpenGApps sta ancora testando le varianti più grandi che contengono più app Google, tuttavia è possibile scaricare la maggior parte delle app Google dal Play Store. Android Auto deve essere preinstallato, pertanto le recenti build “pico” sono state aggiornate per includere il suo pacchetto stub su cui si aggiorna il Play Store.

Sebbene OpenGApps sia il pacchetto GApps non ufficiale più popolare, esistono anche altri popolari pacchetti di app Google. LineageOS, ad esempio, consiglia MindTheGapps per le installazioni di LineageOS 18.1.

I primi pacchetti di app Google compatibili con le rom personalizzate Android 11 sono disponibili sul sito web opengapps.org.