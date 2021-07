Se siete alla ricerca di una buona promozione per acquistare un nuovo smartphone, computer o altro, Sconto forte subito di Unieuro vi offre la possibilità di godere di uno sconto fino a 500 euro. Infatti, dal 16 al 18 luglio, solo nei negozi Unieuro e solo per i possessori della tessera gratuita Unieuro Club, il colosso della grande distribuzione mette in palio fino a 500 euro di sconto a fronte di una spesa di 2000 euro.

Fino a 500 euro di sconto da Unieuro

Entrando nel dettaglio, avrete sicuramente intuito che esiste una certa correlazione tra lo sconto e il totale della spesa. Sconto forte subito di Unieuro funziona in questo modo:

25 euro di sconto a fronte di una spesa minima di 250 euro;

a fronte di una spesa minima di 250 euro; 100 euro di sconto a fronte di una spesa minima di 500 euro;

a fronte di una spesa minima di 500 euro; 250 euro di sconto a fronte di una spesa minima di 1000 euro;

a fronte di una spesa minima di 1000 euro; 500 euro di sconto a fronte di una spesa minima di 2000 euro.

Recandovi in uno dei tanti centri Unieuro sparsi nel nostro Paese – qui la lista interattiva con tutti i punti vendita – muniti della tessera Unieuro Club, avrete l’opportunità di risparmiare un bel po’ sul prossimo vostro acquisto. L’iniziativa di Unieuro esclude tutti i prodotti del volantino “Un mare di sconti” valido da 12 al 22 luglio, le console PlayStation 5 e Switch 1.1, i modelli di iPhone, le ricariche telefoniche, i servizi, le estensioni di garanzia, libri, gift card, carte prepagate e abbonamenti. Se siete interessati alla offerta Unieuro, potete fare richiesta della tessera Unieuro Club a questo link.

