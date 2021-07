Siamo ormai nel pieno dell’estate e non tutte le nostre abitazioni sono dotate di aria condizionata, risultando spesso invivibili a causa delle temperature elevate. Per cercare un po’ di sollievo in casa, anche nelle ore notturne, può venirci in soccorso un ventilatore, un dispositivo che con una spesa contenuta riesce ad alleviare in parte il problema del caldo.

Gshopper rinfresca l’estate

Grazie a Gshopper, che ci ha fornito alcuni ottimi codici sconto, potete passare l’estate al fresco (a casa vostra ovviamente) spendendo davvero pochissimo. Abbiamo selezionato tre modelli Xiaomi, che si controllano facilmente con l’app Xiaomi Home o direttamente dal ventilatore, dal prezzo particolarmente contenuto.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C

Nonostante sia il modello più economico tra quelli che vi proponiamo, Xiaomi Fan 1C è sufficiente per rinfrescare una stanza di medie dimensioni, circa 20 metri quadri, con una rumorosità contenuta e funzioni evolute. È possibile controllarlo con i tasti presenti sopra al motore, ma usando l’app Xiaomi Home potrete sfruttarlo al meglio.

Tre diverse velocità, modalità notturna per ridurre il rumore a un soffio, con la possibilità di impostare lo spegnimento ritardato. Il ventilatore arriva in kit da montare, ma ci vogliono pochi minuti per l’operazione. È anche possibile montarlo in versione ridotta per posizionarlo sopra a un tavolino o a un mobile.

Potete acquistarlo su Gshopper a 49,99 euro con il codice DB3105A764

Xiaomi Smart Fan 2

Anche Xiaomi Smart Fan 2 dispone di controlli sul motore ma dà il meglio di sé attraverso l’app Xiaomi Home. È possibile regolare la velocità su 100 livelli, attivare l’oscillazione a 140 gradi, impostare un time di spegnimento e montarlo in forma ridotta per appoggiarlo sopra a un mobile.

L’assemblaggio richiede pochi minuti e il controllo può avvenire anche grazie a Google Assistant o Alexa, con i comandi vocali. Decisamente silenzioso nella modalità normale, il suo rumore si riduce ulteriormente attivando la modalità notturna. È dotato di un sistema con 7+5 pale per smuovere una maggiore quantità di aria. Pesa appena 3 Kg quindi potrete spostarlo con estrema facilità in casa e posizionarlo ovunque grazie al cavo da 1,5 metri.

Potete acquistarlo su Gshopper a 65,99 euro con il codice gshopper

Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro

L’ultimo modello che vi presentiamo, Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro, è anche il più versatile essendo dotato di una batteria da 2,800 mAh che, a seconda della velocità impostata, permette di raggiungere 20 ore di autonomia. Ottimo quindi se volete portarlo in giardino o sul terrazzo, ma, perché no, anche al mare o in montagna.

Anche in questo caso offre le maggiori opportunità con l’app Xiaomi Home, che permette di regolare l’oscillazione, le due modalità di funzionamento e le 100 diverse velocità, per trovare sempre il flusso d’aria perfetto. Molto ridotta la rumorosità, pur non raggiungendo i livelli del modello 1C ed elevato anche il volume d’aria spostato. Pesa 3,2 Kg e risulta semplice da spostare nell’ambiente da rinfrescare.

Potete acquistarlo su Gshopper a 89,99 euro con il codice B7D28FA3C9.

Xiaomi Mi Fan 1C e Mi Fan Pro sono spediti direttamente dall’Italia, con tempi di consegna decisamente ridotti, mentre Smart Fan 2 è spedito dalla Germania, con la consegna che potrebbe essere completata in qualche giorno. Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA ed essendo la merce già in Europa non sono sottoposti a tasse e dazi doganali.

Informazione Pubblicitaria