Google Drive è senza ombra di dubbio uno dei servizi più importanti del colosso di Mountain View per salvare qualsiasi tipologia di file sul cloud ma, purtroppo, fino ad oggi non è mai stato molto user friendly per quanto riguarda la gestione dei file audio.

Finalmente i controlli audio su Drive

L’aggiornamento in rilascio, però, rende finalmente disponibili i controlli di playback audio per i file salvati su Google Drive. La nuova versione dell’app per dispositivi Android abilita inoltre i controlli audio anche nella tendine delle notifiche, sebbene in forma molto ridotta e basilare come si può notare nell’immagine sottostante.

Sebbene questo update non renderà Google Drive l’applicazione migliore per l’ascolto dei file audio, queste piccole novità certamente semplificano l’ascolto e la gestione di contenuti audio salvati sul cloud. L’aggiornamento è attualmente disponibile tramite il badge del Play Store sottostante o, in alternativa, tramite il seguente link di APK Mirror.

Nuovi dialetti in arrivo su Google Recorder

Google Recorder, l’applicazione che permette di trascrivere in tempo reale tutto quello che si dice anche senza una connessione ad Internet, in locale, e in queste ore si aggiorna introducendo il supporto a nuovi dialetti. Entrando nel dettaglio, Google Recorder adesso è in grado di riconoscere e trascrivere con rinnovata precisione l’inglese singaporiano, australiano, irlandese e britannico.

Per impostare la nuova lingua basta selezionarla dall’apposito pannello delle impostazioni oppure tappando sul menu a tendina della lingua che appare non appena si avvia la registrazione. Gli utenti interessati alla novità dovranno scaricare un pacchetto lingua aggiuntivo, più o meno del peso di 50 MB, per ogni lingua disponibile, in modo da consentire all’app di riconoscere e trascrivere con precisione il dialetto inglese.

L’aggiornamento di Google Recorder è attualmente in rilascio tramite il badge del Play Store sottostante ma, volendo, si può installare manualmente tramite questo link di APK Mirror.