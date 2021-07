Il mese scorso OnePlus ha lanciato un’impressionante esperienza AR che consente agli utenti di vedere OnePlus Nord CE 5G attraverso i propri smartphone.

In vista del lancio di OnePlus Nord 2 5G previsto per il 22 luglio, l’azienda ora ha creato un concorso basato su dei giochi interattivi sfruttando la sua tecnologia per la realtà aumentata.

OnePlus lancia la Fast and Smooth Challenge

Il concorso 90 Hz Pinball Challenge / Fast and Smooth Challenge è ora disponibile per il pubblico e i membri della community e si svolge dal 12 al 30 luglio. Il produttore mette in palio dei nuovissimi OnePlus Nord 2 5G e migliaia di coupon.

Per partecipare a questa sfida basta cliccare qui (funziona solo su smartphone e tablet) e accettare le autorizzazioni (accesso alla fotocamera del dispositivo, ai sensori di movimento e di orientamento).

La prima sfida è già sbloccata e i partecipanti possono navigare attraverso la corsia al momento designato per raggiungere un punteggio di 90 Hz.

La seconda sfida verrà sbloccata alle 20:30 IST del 22 luglio e consiste nel provare a caricare al massimo 30 smartphone nel tempo designato per completare la sfida. Ogni utente può cimentarsi in questi giochi un numero illimitato di volte al giorno fino al 30 luglio.

Per partecipare a questo giveaway bisogna essere una persona fisica e legalmente residente nel Regno Unito, nell’Unione Europea o in India e avere più di 18 anni.

Se completerete il ​​gioco con successo vi verrà chiesto di condividere i vostri dati di contatto e in caso di vittoria vi verrà inviata un’e-mail. Secondo l’azienda 10 fortunati vincitori riceveranno uno smartphone OnePlus Nord 2 e 2.000 vincitori saranno premiati con dei coupon. La selezione dei vincitori avverrà tramite un meccanismo di sorteggio casuale.