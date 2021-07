State apprezzando le novità introdotte dalla prima beta di Windows 11 (se non l’avete vista vi rimandiamo al nostro video) ma il vostro computer ha ancora una vecchia versione? O state realizzando una nuova build e il budget per il software è come sempre molto risicato? Nessun problema, a risolvere tutto ci pensa ancora una volta GoDeal24, con la nuova promozione del mese di luglio, più interessante che mai.

Windows 10 a partire da 6 euro

Con la nuova vendita promozionale di luglio potete spendere appena 6 euro per Windows 10, nel kit che include due chiavi di attivazione, oppure 8 euro se ve ne basta una sola. La nuova promo mette a vostra disposizione decine di software a prezzi particolarmente allettanti, con sconti che raggiungono il 60%.

Non serve nessun codice sconto per questi prodotti, più convenienti che mai:

Se cercate altre versioni di Windows, incluse quelle per server, potete approfittare del codice EBS45 che vi permetterà di ottenere uno sconto, una volta inserito il prodotto nel carrello, del 45%. Ecco i prodotti in offerta:

Ancora più ricco è lo sconto a disposizione utilizzando il codice EBS60, che vi farà risparmiare il 60% sui seguenti prodotti:

Su GoDeal24 non trovate solo prodotti Microsoft, di cui acquistate la chiave di attivazione da inserire nell’apposito campo per completare l’attivazione, ma anche numerosi altri prodotti, tra cui anche i seguenti:

Una volta completato e pagato l’ordine riceverete una mail con la chiave di attivazione, senza dover attendere giorni o settimane per l’arrivo di un pacco. Il software relativo alla chiave acquistata può essere scaricato gratuitamente dal sito del relativo produttore, risparmiando così parecchio tempo.

E se doveste avere bisogno di assistenza vi basta mandare una mail a questo indirizzo per ricevere assistenza dal GoDeal24, sempre a disposizione per rispondere alle vostre domande.

Informazione Pubblicitaria