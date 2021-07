Nelle scorse ore il team di sviluppatori di WhatsApp ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma, confermando così di essere continuamente al lavoro sul suo miglioramento: stiamo parlando della versione 2.21.15.2.

Le novità della versione 2.21.15.2 di WhatsApp Beta per Android

Con questa versione dell’app arrivano anche su Android i miglioramenti per le chiamate già visti ieri per quanto riguarda l’app dedicata ai dispositivi iOS.

Nel momento in cui si chiama un contatto, sarà possibile notare una nuova interfaccia utente, molto simile a quella di FaceTime e un tasto Ring:

Inoltre, con questa nuova versione beta di WhatsApp viene introdotta pure la possibilità di prendere parte a una chiamata di gruppo anche se è già iniziata (per farlo è sufficiente aprire la scheda Chiamate quando è presente un indicatore e toccare il relativo tasto):

Infine, viene introdotta la possibilità di partecipare a una chiamata di gruppo all’interno del gruppo da cui si è ricevuta la chiamata.

Queste novità sono già disponibili per i beta tester ma non vi sono al momento informazioni su quando potrebbero essere impelementate in una versione stabile dell’app dedicata a tutti gli utenti. Staremo a vedere.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.15.2 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).