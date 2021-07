Secondo i dati di AGCOM relativi all’utilizzo di internet e dei social nel primo trimestre 2021, in Italia quasi tutti i social network hanno registrato un calo di utilizzatori, esclusi TikTok e LinkedIn.

Relativamente ai dati di utilizzo di internet, nel mese di Marzo 2021 ci sono stati 44 milioni di utenti medi giornalieri, leggermente in calo rispetto ai 45 milioni del trimestre precedente, ma in totale, nello stesso periodo, gli utenti internet italiani hanno fatto registrare la medesima media di 66 ore di navigazione mensile ciascuno.

Per quanto riguarda l’audience dei principali operatori del web, Google rimane la piattaforma più utilizzata con 44 milioni di utenti unici a Marzo 2021. A seguire c’è sempre Facebook, che ha fatto registrare 40 milioni di utenti unici, e poi RCS MediaGroup e Microsoft con circa 34 milioni di utenti unici ciascuno.

Seguono Amazon (33 milioni), GEDI Gruppo Editoriale (32 milioni), Mediaset (31 milioni), Ciaopeople (28 milioni), Mondadori (28 milioni) e ItaliaOnline (28 milioni).

I dati riguardanti l’audience dei principali social network evidenziano che Facebook si conferma anche nel primo trimestre del 2021 come la principale piattaforma social utilizzata dagli italiani con 35,9 milioni di utenti unici, nonostante sia stata rilevata una contrazione di utenti sia rispetto al precedente trimestre (in calo del 5,9%) che su base annua (in calo del 6,4%).

Come Facebook, quasi tutti gli altri social network hanno invece registrato una diminuzione di utenti, sia su base annuale che rispetto al trimestre precedente.

Su base trimestrale fanno eccezione soltanto LinkedIn e TikTok, mentre su base annuale sono cresciuti TikTok, Pinterest e seppur di poco anche Instagram.

Dopo Facebook, il secondo social network più utilizzato in Italia a Marzo 2021 è ancora Instagram con 28,8 milioni di utenti unici, seguito da LinkedIn che nel primo trimestre 2021 torna ad essere il terzo social più utilizzato con 20,7 milioni di utenti unici.

La quarta posizione fra i social più utilizzati dagli italiani a Marzo 2021 è occupata da Pinterest che ha fatto registrare 18 milioni di utenti unici, seguito da Twitter che nel primo trimestre del 2021 ha avuto 11,2 milioni di utenti unici.

TikTok continua a crescere anche in questo trimestre in quanto ha fatto registrare 8,9 milioni di utenti unici, con una crescita trimestrale del 4,4%, mentre su base annuale è stato rilevato un incremento del 62,6% (più 3,4 milioni di utenti). Reddit chiude la classifica dei social con 3,3 milioni di utenti unici.