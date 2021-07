Google Foto è un app che permette di fruire di moltissime funzionalità ma l’azienda di Mountain View non è intenzionata a fermarsi, visto che sembra essere in fase di test un modo per chiedere di condividere le proprie foto agli amici. Sappiamo bene quanto risulti complicato riuscire a recuperare e raggruppare le foto di un evento scattate da varie persone ma Google pare voglia risolvere la situazione grazie a un link che permetterebbe di fare proprio questo.

Al momento Google Foto offre già diversi metodi per condividere i nostri scatti con gli amici ma in questo caso la condivisione o per meglio dire acquisizione delle foto dai nostri conoscenti sarebbe ancora più rapida e semplice. Grazie a un tweet di Jane Manchun Wong, esperta in reverse engineering di app, sappiamo che probabilmente questa feature è in fase di test da parte di Google. Al momento conosciamo soltanto l’interfaccia di chi richiede, tramite link, le foto, mentre l’interfaccia mostrata a chi riceve il link di condivisione non è ancora nota.

È facile ipotizzare che dopo l’apertura del link Foto mostri semplicemente un prompt che permette all’utente di selezionare gli scatti della propria galleria da caricare sull’album condiviso. Questo nuovo album a cui ci si è uniti sarebbe poi visualizzato nel tab dedicato agli album condivisi che già conosciamo. Chi volesse creare il link per l’acquisizione delle foto, può farlo tramite un banner posto nella parte superiore del tab di condivisione. Tramite un tap su questo banner verrà mostrato un link che permetterà, a chi lo ha ricevuto, di caricare eventuali foto mancanti.

Al momento il link generato non funziona e questo non sorprende, visto che la feature è ancora in fase di test e non è detto nemmeno arrivi sui nostri smartphone. Google infatti non ha confermato né parlato in alcun modo di questa funzionalità per Foto ma nel caso dovesse arrivare saremo sicuramente in prima linea per farvelo sapere.