Dopo aver fatto il tifo per l’Italia nelle scorse settimane, con una iniziativa a premi molto interessante, Huawei ha deciso di festeggiare con gli italiani la vittoria degli azzurri ai campionati Europei di calcio, conclusi domenica sera con una vittoria ai calci di rigore contro l’Inghilterra. Per farlo ha scelto di offrire un codice sconto valido per una intera settimana su qualsiasi prodotti in vendita sullo store online di Huawei.

Sconto del 12% su tutto

A partire da ieri 12 luglio, e fino a lunedì 19 luglio, sarà sufficiente inserire il codice sconto che trovate a fine articolo per ottenere uno sconto immediato del 12% su qualsiasi prodotti decidiate di acquistare, inclusi quelli già in promozione, Ecco che potrete ulteriormente abbassare il prezzo di alcuni prodotti che in questi giorni sono scontati, rendendoli ancora più interessanti.

Volete qualche esempio? Potete acquistare Huawei Watch Fit, le cuffie FreeBuds 4i, ma anche un Matebook, o uno Huawei P40 Pro, più scontato che mai. Ovviamente lo sconto vale anche sui prodotti non in promozione, come Huawei Watch 3 le FreeBuds 4. Eccovi alcune idee per utilizzare al meglio il codice sconto:

Queste erano solo alcune offerte ma potete visitare lo store ufficiale di Huawei per scoprire altri prodotti, in offerta o non, con i quali sfruttare il codice sconto del 12%, da inserire nel carrello prima del pagamento finale. A seguire il codice da utilizzare per lo sconto.

12% di sconto con il codice ACAMPIONIEUROPA