Continuiamo a occuparci della serie Google Pixel 6, che il colosso di Mountain View ha in programma di lanciare ufficialmente alla fine del 2021 e che in queste settimane è al centro di diverse anticipazioni.

L’occasione giusta stavolta ci è fornita proprio da Google, che ha menzionato i due smartphone in un form per sviluppatori Android chiamandoli “Google Pixel 6” e “Google Pixel 6 XL”, nomi che sono stati rapidamente rimossi dal colosso di Mountain View ma non abbastanza in fretta da evitare che qualcuno li catturasse con uno screenshot.

In Rete è spuntato il nome Google Pixel 6 XL

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, la nuova generazione di smartphone di Google dovrebbe essere molto diversa da quelle che l’hanno preceduta, introducendo un design “rivoluzionario” e puntando per la prima volta su un processore realizzato direttamente dal colosso di Mountain View.

Si tratta di modifiche notevoli, sia dal punto di vista estetico che da quello della dotazione hardware e le principali “voci” che si sono susseguite sino a questo momento hanno suggerito che anche per il nome l’azienda avrebbe cambiato rispetto al passato, scegliendo di proporre i due device come Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

L’immagine sopra è relativa a un form pubblicato dal colosso di Mountain View per pubblicizzare una delle novità di Android 12 dedicate agli sviluppatori e in particolare una speciale modalità di gioco.

L’utilizzo del nome “Pixel 6 XL” da parte del colosso di Mountain View non significa che sia necessariamente questo quello che sarà usato dal team di Google per la commercializzazione del device anche se non tutti gli addetti ai lavori sono così convinti che l’azienda possa decidere invece di puntare su “Pixel 6 Pro“.

In sostanza, ad oggi sul nome del modello più interessante degli smartphone della serie Google Pixel 6 non vi sono certezze. Ma abbiamo ancora alcuni mesi per saperne di più, basta avere un po’ di pazienza.