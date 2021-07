La sicurezza rappresenta uno degli aspetti più importanti per gli utenti e anche il team di Gmail è costantemente impegnato in un processo di continuo miglioramento del servizio da questo specifico punto di vista.

Nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, il colosso di Mountain View ha annunciato che nelle prossime settimane sarà implementato il supporto generale di Gmail per BIMI, uno standard di settore che ha come obiettivo quello di promuovere l’adozione di un’autenticazione avanzata del mittente per l’intero ecosistema di posta elettronica.

Per Gmail arriva il supporto allo standard BIMI

Così come viene precisato dal team di Gmail, BIMI rappresenta una soluzione che fornisce ai destinatari delle e-mail e ai sistemi di sicurezza delle e-mail una maggiore fiducia nell’origine dei messaggi e consente ai mittenti di offrire agli utenti un’esperienza più coinvolgente.

Le aziende che autenticano le loro e-mail utilizzando Sender Policy Framework (SPF) o Domain Keys Identified Mail (DKIM) e implementano lo standard DMARC possono fornire i loro loghi di marchi convalidati a Google tramite un Verified Mark Certificate (VMC).

BIMI verifica il marchio e la proprietà del logo e, una volta che queste e-mail autenticate superano i controlli anti-abuso del colosso di Mountain View, Gmail inizierà a mostrare il logo nello slot avatar esistente.

Il supporto a BIMI offre alle aziende l’opportunità di fornire ai propri clienti un’esperienza di posta elettronica più coinvolgente, rafforzando l’autenticazione del mittente dell’e-mail nell’intero ecosistema di posta elettronica e lo standard ha in progetto di espandere il supporto tra tipi di logo e validatori.

Il team di Gmail ci tiene a ricordare che la creazione di un’esperienza sicura per impostazione predefinita basata su solide difese è sempre stato un principio di progettazione fondamentale del servizio e probabilmente con l’introduzione del supporto a BIMI è stato compiuto un importante passo in questa direzione.