Teclast è una delle aziende cinesi che ha maggiormente creduto nel mercato dei tablet, ricavandosi una buona fetta nella fascia medio-bassa, grazie a soluzioni di buon livello abbinate a prezzo molto competitivi. L’ultimo arrivato si chiama Teclast M40 Pro e unisce una scheda tecnica di buona qualità a un prezzo particolarmente interessante, soprattutto grazie alla promozione di lancio.

Teclast M40 Pro e la promo di lancio

A partire ad oggi, e fino al 15 luglio, Teclast M40 Pro gode infatti di una ottima promozione che vi permetterà di risparmiare una cifra notevole sul prezzo di acquisto, e di ottenere la custodia originale per riparare lo schermo, utilizzabile anche come stand per la visione di film o altri contenuti multimediali.

Si parte da un corpo interamente realizzato in metallo, che racchiude uno schermo FullHD (1920 x 120 pixel) da 10,1 pollici di tipo IPS, con un elevato angolo di visuale. All’interno trova posto un chipset UNISOC T618 con CPU octa core (2 Cortex-A75 e 6 Cortex A55), affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che può essere espansa con schede microSD.

Il chipset include anche una GPU ARM Mali-G52 3EE operante a 850 MHz, sufficiente a offrire una esperienza di gioco immersiva e gratificante. Di ottimo livello la connettività che include il supporto al 4G/VoLTE con dual SIM, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Galileo e A-GPS per un aggancio più rapido dei satelliti.

Teclast ha inserito una fotocamera frontale da 5 megapixel per le videochiamate, o per seguire le lezioni a scuola, e una fotocamera posteriore da 8 megapixel per qualche scatto occasionale. Ottima la batteria da 7.000 mAh che, grazie al processore poco energivoro, garantisce una buona autonomia, sufficiente a coprire una tipica giornata lavorativa e che si ricarica tramite il connettore USB Type-C.

Teclast però non ha dimenticato il comparto audio che gode della tecnologia Momentum System II con ben quattro speaker stereo, per un ascolto ottimale di contenuti multimediali come film video su YouTube ma anche per ascoltare la vostra musica con una qualità di tutto rispetto. Non manca inoltre un connettore da 3,5 millimetri per collegare cuffie esterne con filo per ascoltare la propria musica senza disturbare nessuno.

Il sistema operativo infine è Android 11, una scelta che sarà apprezzata da chi cerca un tablet con un sistema operativo aggiornato, che non costringa gli utenti a troppe rinunce a causa di sistemi operativi ormai obsoleti.

Tutto questo potrebbe avere un costo particolarmente elevato se stessimo parlando di altri brand, ma Teclast ancora una volta è pronta a sorprendere i propri fan, con una promozione imperdibile. Fino al 15 luglio infatti potrete usufruire del prezzo scontato di appena 179 dollari (circa 150 euro) invece dei 298 dollari del prezzo di listino. A partire da 16 luglio invece il prezzo sarà fissato a 208,99 dollari, circa 175 euro.

Potete ottenere maggiori informazioni su Teclast M40 Pro visitando la pagina ufficiale, mentre qui sotto trovate il link per l’acquisto su AliExpress.

Informazione Pubblicitaria