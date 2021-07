Secondo quanto riportato da un noto informatore Huawei sta lavorando su un nuovo smartphone che supporterà anche la ricarica rapida da 90 W, il valore più alto offerto da uno smartphone del gigante tecnologico cinese.

Per ora Huawei è ferma ai 66 W offerti da Mate 40 Pro, tuttavia la prossima serie Huawei P50 potrebbe offrire un supporto di ricarica rapida simile o addirittura superiore, sebbene le specifiche esatte della batteria siano attualmente sconosciute.

Huawei avrebbe in cantiere uno smartphone con ricarica rapida da 90 W

Sembra quindi che l’azienda non abbia interrotto il suo lavoro di ricerca e sviluppo sugli smartphone, nonostante le sanzioni statunitensi che hanno sostanzialmente interrotto la sua catena di approvvigionamento. Tra l’altro Huawei ha recentemente brevettato il possibile design del successore di Mate Xs.

Al momento l’indiscrezione condivisa tramite Weibo dal noto informatore Digital Chat Station non è ancora stata confermata, pertanto bisognerà attendere ulteriori informazioni in merito a questo presunto smartphone Huawei in arrivo.

Al momento la ricarica rapida più alta disponibile in uno smartphone in produzione di massa è pari a 120 W, una specifica presente negli smartphone Black Shark 4 Pro e iQOO 7.