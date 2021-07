In queste ore OPPO Find X3 Pro, il bellissimo flagship del brand cinese, sta ricevendo un nuovo aggiornamento di ColorOS 11.2, basato ovviamente su Android 11. Sono molte le novità presenti nel firmware, arrivato alla versione CPH2173_11_A.19, nonostante l’update pesi poco meno di 200 MB.

Patch di giugno ma non solo

La novità più importante è rappresentata dalla presenza delle patch di sicurezza del mese di giugno, leggermente indietro dunque rispetto alla concorrenza come Samsung e Google. A differenza di altri produttori, che non rilasciano particolari novità insieme alle patch di sicurezza, OPPO ha inserito diversi miglioramenti che andiamo a elencare:

ottimizzazione dell’effetto visivo OSIE

ottimizzazione dei parametri audio

correzione di un problema legato all’Always On Display in ambienti scuri

risoluzione di un problema di connettività cellulare

risoluzione di un problema legato alla registrazione di troppe reti WiFi

miglioramento della qualità fotografica

miglioramento della fluidità e stabilità del sistema

risolti alcuni problemi al touch screen

OPPO consiglia di effettuare un backup dei propri dati prima di procedere all’installazione dell’aggiornamento, assicurandosi inoltre di avere una carica residua sufficiente, di solito superiore al 50%.

Come sempre accade in queste situazioni il roll out avverrà in maniera controllata, per cui è possibile che ci voglia qualche giorno affinché il vostro smartphone riceva l’aggiornamento.