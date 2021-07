La società ha appena confermato alcuni dettagli relativi al display del suo prossimo smartphone di fascia media OnePlus Nord 2.

Tramite il suo account Instagram ufficiale OnePlus ha confermato che il dispositivo sarà dotato di un display da 6,43 pollici Fluid AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e certificazione HDR10+. L’azienda non ha tuttavia menzionato la risoluzione Full HD+, anche se sembra un dato scontato.

Il produttore conferma i dettagli del display di OnePlus Nord 2

Sulla base di queste specifiche, sembra dunque che l’ormai imminente OnePlus Nord 2 erediterà lo stesso display di OnePlus 8 che sembra ancora eccellente, ma senza bordi curvi.

Nel suo post OnePlus ha anche sottolineato caratteristiche come colore e grafica realistici e giochi fluidi e considerando che stiamo parlando di uno smartphone di fascia media, questo display sembra molto promettente.

La società ha già confermato che OnePlus Nord 2 sarà presentato il 22 luglio e che verrà fornito con il SoC Dimensity 1200-AI, la punta di diamante di MediaTek potenziata dall’intelligenza artificiale.

OnePlus Nord 2 sarà anche il primo smartphone di OnePlus a presentare un processore non Snapdragon, ma non sappiamo se il produttore abbia scelto MediaTek a causa della carenza di chip o per il fatto che è più economico, tuttavia si tratta di un processore piuttosto potente.

In copertina: OnePlus Nord