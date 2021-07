Google ospita un evento annuale specifico per gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili chiamato Google For Game Developers Summit. L’evento dura due giorni e quest’anno inizia oggi il 12 luglio.

In questa edizione il colosso di Mountain View menziona una nuova funzionalità per Android 12 e nuove API per la modalità di gioco.

Dal momento che la qualità dei giochi continua a migliorare, anche le loro dimensioni aumentano, portando a download lunghi e noiosi. Sembra che verrà introdotto un nuovo modo per scaricare i giochi che in qualche modo ridurrà o eliminerà il tempo di attesa per iniziare a giocare.

La nuova “funzione di trasformazione” ricorda un’opzione analoga implementata da Google nel 2018 che consentiva di provare i giochi prima di scaricarli e potrebbe essere stata fonte di ispirazione.

Google anticipa le nuove API per la modalità di gioco

In un altro keynote Google ha anche anticipato che le nuove API “Game Mode” arriveranno presto in Android 12. La descrizione spiega che gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra una modalità che predilige il frame rate e le alte prestazioni e una che consente di risparmiare sul consumo della batteria.

Tuttavia questa funzionalità potrebbe non essere disponibile su tutti i dispositivi dotati di Android 12, in quanto la modalità ad alte prestazioni non può essere supportata da chipset meno potenti, anche se potrebbero eseguire Android 12.