Iliad, in questi giorni, ha iniziato a inviare ai propri clienti un promemoria con l’informativa annuale delle condizioni dell’offerta sottoscritta con l’operatore, attenendosi così alla Delibera AGCOM 252/16/CONS.

La comunicazione avverrà tramite una mail in cui l’operatore fornisce tutti i dettagli riguardanti l’offerta attualmente sottoscritta dal cliente, con in aggiunta un riepilogo completo delle condizioni e dettagli economici della stessa.

Grazie a questo promemoria ai clienti sarà possibile controllare il costo della propria offerta tra cui il numero di SMS inclusi, il traffico dati e in roaming e molto altro. Per approfondire il cliente è rimandato al listino prezzi sul sito stesso dell’operatore o alla propria area clienti per effettuare eventuali modifiche.

Come introduzione della mail, inoltre, Iliad specifica il motivo del promemoria e ci tiene a sottolineare come questa pratica sia obbligatoria per tutti gli operatori telefonici affinché comunichino ai propri clienti i dettagli economici dell’offerta sottoscritta:

“Ciao, sapevi che gli operatori telefonici sono obbligati ad inviare agli utenti ogni anno una comunicazione di riepilogo sulle condizioni dell’offerta sottoscritta (delibera Agcom 252/16/CONS)?

Ed eccoci qui ad inviarti i dettagli della tua offerta, anche se forse questo promemoria è superfluo considerando che, come avrai notato, mese dopo mese il costo della tua offerta non è mai cambiato.”

Il promemoria di Iliad arriva in un periodo in cui, alcuni giorni fa, l’AGCOM stessa ha multato TIM e WINDTRE proprio per il mancato invio della suddetta informativa annuale ad alcuni clienti.

Iliad, in aggiunta, sta comunicando nella stessa mail che a partire dal 12 luglio 2021 per usufruire del traffico dati anche in mare aperto a 12 miglia dalla costa servirà attivare l’apposita opzione nell’area personale prima del viaggio o il servizio non sarà disponibile.

I costi del roaming marittimo rimangono immutati e sono indicati nel listino prezzi dell’operatore a cui rimanda all’interno della mail di promemoria annuale.

