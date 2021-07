Torniamo a occuparci della nuova versione del Google Play Store per i dispositivi basati su Wear OS, apparsa nei giorni scorsi ai primi utenti e che ci offre un assaggio di ciò che potremo attenderci a livello grafico con Wear OS 3.0.

Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto la nuova interfaccia grafica dello store di Google e tra i dispositivi interessati vi sono la terza generazione di Motorola Moto 360, Suunto 7, Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS e la quinta generazione degli smartwatch di Fossil.

Come cambia l’interfaccia del Google Play Store su Wear OS

In seguito a tale update, l’interfaccia del Google Play Store per i dispositivi basati su Wear OS assume un aspetto decisamente più accattivante e moderno, caratterizzato da elementi più pronunciati, pulsanti a forma di pillola più grandi che dovrebbero facilitare la navigazione e nuove combinazioni di colori.

In generale, tale nuovo design pare avere una notevole somiglianza con la piattaforma Wear OS che Google e Samsung stanno sviluppando insieme e che è stata anticipata dal colosso di Mountain View in occasione di Google I/O 2021 e dal produttore coreano al Mobile World Congress 2021 (ove ha lanciato One UI Watch).

Ecco qualche immagine che ci mostra la nuova interfaccia del Google Play Store su Wear OS:

Le modifiche riguardano soltanto il Google Play Store e non sembra apparire in altre parti dell’interfaccia utente.

Un aspetto curioso è rappresentato dal fatto che tra i device su cui è arrivato il nuovo Google Play Store vi è anche la quinta generazione di smartwatch di Fossil, che non riceverà la nuova piattaforma Wear OS e ciò suggerisce che i modelli più vecchi potrebbero ugualmente ottenere alcuni elementi della nuova UI.