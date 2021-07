Il team di sviluppatori di Google Messaggi sta lavorando ad una nuova funzionalità in virtù della quale gli utenti potranno inviare messaggi RCS da un tablet o uno smartwatch sfruttando le potenzialità di Samsung Continuity.

Si tratta di un servizio (chiamato “Call and Message Continuity”) che il colosso coreano offre da alcuni anni e che consente di effettuare chiamate e inviare o ricevere messaggi di testo utilizzando il tablet o lo smartwatch Samsung Galaxy.

Google Messaggi su Samsung migliorerà l’esperienza offerta

Lo scorso anno è emerso che il team di Google Messaggi stava lavorando per supportare il sistema di continuità delle chiamate e dei messaggi di Samsung, probabilmente in vista del lancio di Samsung Galaxy S21, smartphone che utilizza come app SMS predefinita proprio quella del colosso di Mountain View.

Nel codice dell’ultima versione di Google Messaggi sono stati trovati dei riferimenti a una nuova autorizzazione per una “Android Messages API”, in virtù della quale le applicazioni potranno inviare liberamente messaggi ai propri contatti tramite SMS, MMS e RCS.

Al momento tale autorizzazione è stata inclusa soltanto nella versione di Google Messaggi destinata ai dispositivi Samsung e ciò induce a ritenere che possa trattarsi di una funzionalità pensata in esclusiva per il colosso coreano.

Analizzando il codice dell’app Call and Message Continuity di Samsung, lo staff di 9to5Google ha trovato diversi riferimenti all’API di messaggistica esterna di Google Messaggi ed è possibile che il colosso di Mountain View abbia creato questa autorizzazione con l’esplicito intento di consentire al servizio Continuity di Samsung di inviare e ricevere SMS/RCS tramite la sua app, che è diventata quella predefinita sui telefoni Galaxy in Europa e in altre aree.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Google per scoprire se tale funzionalità resterà un’esclusiva dei device di Samsung o se, al contrario, in futuro sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.