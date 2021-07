Google Keep è una delle applicazioni più utili e al contempo sottovalutate del colosso di Mountain View e, a diversi mesi dall’ultimo aggiornamento significativo, si appresta ad accogliere una novità all’insegna della personalizzazione.

Molto presto, infatti, Google Keep offrirà agli utenti la possibilità di conferire un tocco personale alle proprie note attraverso l’impostazione di uno sfondo per le note.

Google Keep e gli sfondi per le note: ecco come

La nuova funzione, che chiaramente non rivoluziona il solito utilizzo dell’applicazione, è stata annunciata senza molto clamore nelle scorse ore, ma non è ancora in roll out e potrebbero volerci fino a 15 giorni.

Per quanto concerne il concreto funzionamento, una volta avvenuto il rilascio, gli utenti di Google Keep potranno aprire una nuova nota e toccare l’icona della palette dei colori per selezionare come sfondo delle immagini create da dei designer. A quanto pare, la funzione dovrebbe essere disponibile soltanto in abbinamento alle note testuali. Come gli utenti di Keep sanno, invece, la possibilità di inserire un’immagine ad una nota e di disegnarci sopra è presente già da parecchio tempo.

Non si può escludere che, in aggiunta a questa funzione, Big G stia pianificando anche una leggera rivisitazione del design delle note.

Come scaricare l’ultima versione di Google Keep

Gli sfondi delle note saranno disponibili in Google Keep per Android e iOS – non si fa menzione del client web, lasciando aperto il dubbio sulla sincronizzazione delle immagini impostate nel passaggio da una piattaforma all’altra – e, come si legge nella nota ufficiale, sia per gli utenti di Google Workspace che per quelli con un account Google personale.

In attesa di saperne di più e di scoprire quando la nuova funzione sarà concretamente disponibile, diteci nei commenti se vi piace o se avreste preferito qualcosa di diverso e scaricate l’ultima versione di Google Keep dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

