In concomitanza con il Black Friday estivo di Unieuro spunta una nuova promozione particolarmente allettante da parte di Banca ING Direct che permette di ricevere in regalo un buono Amazon del valore di 120 Euro.

Ottenerlo è molto semplice: è sufficiente infatti aprire un ING Conto Corrente Arancio e, dopo avervi fatto accreditare uno stipendio o pensione si riceverà direttamente il buono da spendere.

Come ottenere il buono da 120€ Amazon

L’iniziativa promozionale è spiegata molto bene alla pagina dedicata della banca ING Italia.

Tutti coloro che decideranno di aprire un Conto Corrente Arancio di ING entro e non oltre il 26 luglio 2021 avranno diritto a ricevere un buono Amazon del valore di 120 euro. Il buono potrà essere speso sull’acquisto di qualsiasi prodotto sottostando alle classiche regole di utilizzo Amazon.

I passaggi per ottenerlo sono pochi e semplici:

Aprire un Conto Corrente Arancio dalla pagina dedicata alla promozione entro il 26 luglio 2021; Farvi accreditare lo stipendio o la pensione entro il 30 settembre 2021; Attendere l’erogazione automatica del buono Amazon da 120 euro, il tutto avverrà tramite comunicazioni via email.







Costi ING Conto Corrente Arancio

La cosa più interessante è che il Conto Corrente Arancio di ING Italia è totalmente gratuito, non prevede costi di apertura né di gestione del conto ma solo in caso di prelievo (0,75€) o di bonifici fatti in filiale (2,50€). Chi però accredita lo stipendio o la pensione non avrà nessun costo in quanto può attivare, gratuitamente, il Modulo Zero.

Inoltre, le condizioni e regolamento non prevedono nessun limite di tenuta del conto corrente.

Per approfittare dell’iniziativa e ottenere il buono Amazon da 120 Euro vi basta recarvi sul sito ING Italia e procedere con l’apertura del conto.