Dopo avere scoperto alcune importanti informazioni e leak su Samsung Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy S21 FE, un inedito leak ci indica che il colosso sudcoreano potrebbe riprendere in mano una tecnologia con qualche anno sulle spalle e svelata per la prima volta durante la presentazione di Samsung Galaxy S7.

Samsung rivuole il raffreddamento a liquido

Secondo alcune informazioni condivise in rete, infatti, sembra proprio che l’azienda sia intenzionata a introdurre nuovamente il sistema di raffreddamento a liquido su alcuni smartphone previsti al lancio nel 2022. Questo particolare sistema di raffreddamento, in seguito utilizzato anche da altri brand come ASUS, Razer, Xiaomi, OPPO e Vivo, ruota attorno a una camera di vapore in cui il liquido di raffreddamento si occupa di tenere a bada la temperatura interna dei componenti soprattutto durante l’avvio di applicazioni pesanti oppure mentre si gioca.

La compagnia starebbe rivalutando la possibilità di utilizzare questo sistema di raffreddamento, una notizia che avrebbe spinto alcune aziende cinesi e taiwanesi a darsi battaglia per offrire la migliore offerta (in termini economici) a Samsung, sebbene sembra che alcune aziende taiwanesi siano in vantaggio in termini di qualità.

