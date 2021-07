Nonostante Samsung abbia dichiarato guerra ai leaker per porre fine all’incessante fuga di notizie che ormai svelano in anticipo tutte le caratteristiche e i prezzi dei suoi prodotti, in queste ore abbiamo modo di scoprire alcuni interessanti dettagli su Samsung Galaxy Tab S8 Ultra e Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra in un leak

Un mare di nuove informazioni circa il tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ci offrono uno sguardo privilegiato su cosa potrebbe offrire il device una volta lanciato. Secondo le informazioni pubblicate in rete, il tablet dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno con una scheda tecnica da paura: si parla, infatti, di un tablet munito di un generoso display OLED da 14,6 pollici, una batteria da ben 12000 mAh, supporto alla S Pen – ovviamente -, tastiera QWERTY di fascia alta e supporto alla reti Wi-Fi, LTE e 5G.

Il prezzo potrebbe spingersi fino a 1.320 dollari per il modello Samsung Galaxyt Tab S8 Ultra, di poco più costoso della versione 5G di Samsung Galaxy Tab S7+ il cui prezzo di listino è pari a 1.149 euro.

Importanti conferme su Galaxy S21 FE

Venendo allo smartphone, l’atteso dispositivo di fascia alta era stato avvistato presso il TENAA nelle scorse ore. Le informazioni fornite dalla certificazione indicano che lo smartphone dovrebbe arrivare con 128/256 GB di spazio di archiviazione interno, con supporto alla microSD per espanderlo fino a 256 GB. Secondo il team di SamMobile, però, quest’ultima indicazione sulla microSD conterrebbe un errore: è molto più probabile, infatti, che lo smartphone supporterà l’espansione dello spazio interno con microSD da 1 TB.

Le altre informazioni su Samsung Galaxy S21 FE indicano che dovremmo aspettarci uno smartphone con display AMOLED Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e fotocamera punch hole da 32 MP. Il modulo fotografico posteriore dovrebbe montare tre sensori con due da 12 MP e uno da 8 MP (telescopico con zoom ottico 3x), mentre è atteso il processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB di RAM, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W, certificazione IP68, speaker stereo, connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e sensore per le impronte integrato nel display.

