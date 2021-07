La recensione di OnePlus Nord CE 5G ci ha mostrato quanto OnePlus sia in grado di fare bene nella fascia media del mondo Android quando riesce a bilanciare prestazioni e cura dell’esperienza utente. Ultimamente Pete Lau, CEO e co-fondatore di OnePlus, ha rilasciato una interessante intervista a Forbes in cui ha delineato l’audace piano di espansione della serie Nord all’interno del panorama degli smartphone di fascia media.

25 milioni di OnePlus Nord entro il 2023

Nell’intervista apprendiamo che Lau (e la compagnia) si è fissato l’obiettivo di commercializzare 25 milioni di smartphone della serie Nord entro il 2023, un piano molto audace considerando che, ad oggi, la compagnia è riuscita a venderne “solo” 1 milione. In questa occasione il CEO di OnePlus è tornato a parlare della fusione con OPPO al fine di fornire aggiornamenti software più veloci e stabili, facendo riferimento che adesso l’azienda ha a disposizione più risorse per raggiungere questo obiettivo. Continua ad esserci una certa competizione con gli smartphone OPPO “all’interno dei mercati in cui entrambi i brand operano“, pertanto è lecito aspettarsi una situazione pressoché invariata rispetto il passato.

Gli occhi sono ovviamente puntati al 22 luglio, giorno in cui la compagnia svelerà finalmente OnePlus Nord 2 5G. La prima generazione di OnePlus Nord è stata molto apprezzata dalla stampa – e anche dal team di TuttoAndroid -, perciò ci si aspetta che il nuovo modello sappia spingere le vendite anche grazie all’implementazione di un SoC MediaTek particolare.

In copertina OnePlus Nord CE 5G

